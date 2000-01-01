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Миграционный центр "Fargo"
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О КОМПАНИИ
Наша цель- помочь гражданам быстро, грамотно и без посредников решить возможные вопросы миграции
Юристы нашего центра-грамотные профессионалы и специалисты высокого уровня. Над вашим вопросом будут работать люди с большим опытом в данной сфере
Мы ценим каждого клиента, поэтому предлагаем вам индивидуальный график обслуживания и ежедневную связь с менеджерами нашего центра
Мы обещаем полный разбор вашей ситуации, с определением возможности получения законного статуса нахождения в РФ и гражданства РФ. Первая консультация-бесплатно.
УСЛУГИ
Оформление и сопровождение в получении РВП, ВНЖ и гражданства РФ
Программа переселения соотечественников
Гражданство РФ
Переводы документов
Cтрахование жизни
Экзамен по русскому языку
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Адрес:
г. Москва, Варшавское шоссе 129, к 2, стр 2, офис 503
г. Тула, проспект Ленина 22, офис 403
Мобильный :
+7-962-273-88-71
Почта:
migrantfargo71@gmail.com
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